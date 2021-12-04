В начале 1960-х годов зимы в Киеве были снежными и морозными. На некоторых столичных озерах можно еще тогда было увидеть лебедей.

Открытки, которые были выпущены в 1964 году, были опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как выглядел город более 57 лет назад, пишет Обозреватель.

"Киев Зимний". Набор открыток, 1964 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно узнать большинство знаковых и популярных мест Киева. Среди них, Октябрьский дворец, Майдан Незалежности, еще не восстановленные Золотые ворота, памятник Богдану Хмельницкому, Верховная рада и другие.