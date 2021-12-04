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Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установил рекордную цену на газ для клиентов поставщика "последней надежды" (ПОН).

Об этом свидетельствуют данные на сайте компании, пишет Хвиля.

Так, цена газа для клиентов на 2 декабря установлена в размере 46,7 грн./кубометр. Отметим, что большинства клиентов Нафтогаза изменения не коснутся. Для них стоимость голубого топлива в базовом годовом тарифе останется прежней – 7,96 грн./кубометр.

А вот тем клиентам, которые еще не выбрали поставщика газа и временно перешли к ПОН, придется платить больше. Решение стало возможным благодаря принятию закона о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Отметим, начиная с декабря 2021 года, цены на газ рассчитываются ежедневно по утвержденной Кабинетом министров Украины формуле.

Сейчас, сообщают в Нафтогазе компания обратилась в НКРЭКУ относительно возможности подключения всех бытовых клиентов ПОН на условиях базового годового тарифа.
ForUm

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