Новая "гонка вооружений" в мире стремительно набирает обороты. Основные ее игроки – США, Россия и Китай. Каждый из них практически ежемесячно проводит испытания нового вооружения, в том числе и для сражений в космосе. Кто сейчас побеждает в этой "гонке" и где в ней Украина – в материале РБК-Украина.

Две недели назад Россия впервые испытала противоспутниковое оружие и уничтожила цель на орбите Земли. Пострадал старый советский сателлит. Периодически Кремль напоминает миру и о своем сверхновом гиперзвуковом оружии. Его обещают поставить на боевое дежурство уже в следующем году.

Пытается не отставать в этом направлении и США, заявляя об испытании нового типа гиперзвуковых ракет. Пока без боевого применения. Конкурентов обходит на вираже Китай, который незаметно для РФ и США запустил вокруг земного шара новейшую ракету с ядерным зарядом. Оппоненты Поднебесной лишь постфактум узнали об этом опасном маневре.

Такое ускорение "гонки вооружений" не проходит без последствий. Например, российское испытание новой противоспутниковой ракеты поставило под опасность Международную космическую станцию (МКС).

Космос под прицелом

Старенький двухтонный спутник "Космос 1408" (серия "Целина-Д") – главная ноябрьская жертва мировой "гонки вооружений". Его разработали и собрали на днепропетровском заводе "Южмаш", а запустили в космос в 1982 году. Проработав положенные шесть месяцев – спутник занимался детальной радиотехнической разведкой – он, как и почти 130 его советских сородичей оставшиеся 39 лет летал бесполезным куском металла на околоземной орбите.

Но днем 15 ноября "старичок" был поражен прямым попаданием новейшей российской ракеты и разлетелся на тысячи осколков по галактике. Каждый из которых крайне опасен для МКС и других космических аппаратов, летающих на соседних орбитах.

Космонавты станции сразу после взрыва были вынуждены прятаться в отсеках своих кораблей, чтобы иметь возможность экстренно эвакуироваться, и отменили плановый выход в открытый космос. Государственный департамент США назвал такое поведение России "опасным и безответственным". В Кремле же не просто не признают вину, а наоборот бахвалятся запуском.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Военные эксперты ставят под сомнение слова о "безопасности" космических испытаний. Например, российский авиаконструктор Вадим Лукашевич обратил внимание, что военные могли бы испытать свое оружие и на более низкой и безопасной высоте – 200-250 км. Тогда никакой угрозы сторонним аппаратам не было бы.

"Поступок России оценен как безответственный, и с этим нельзя не согласиться – это все равно что в инициативном порядке возобновить ядерные испытания, но не на полигоне, а в Воронеже", – написал он на своей странице в Facebook.

Ранее США и Китай уже проводили испытания своих систем противоспутникового оружия, но Россия до этого года не могла догнать своих конкурентов, объяснил РБК-Украина директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Дело в том, что в СССР, а затем и в РФ работали совершенно по другой системе: баллистические ракеты и спутники планировали уничтожать подрывом рядом с ними ядерных боезарядов. Это опасно и рискованно, но легче, чем кинетическое поражение, когда в цель необходимо точно попасть другим объектом, запущенным с Земли.

Теперь РФ это сделать удалось. Очевидно, с помощью противоракетной системы А-235 ("Нудоль"), разрабатываемой с 1970-80-х годов. Удачное испытание своего оружия Россия совместила с идеологической повесткой, уверен эксперт.

"На это успешное испытание наложились, скажем так, существующие системные противоречия между РФ и США, касающиеся возможного влияния на спутники друг друга и наличия вариантов их уничтожения различными способами, которые обе стороны уже имеют", – отметил он.

Россия вступила в клуб стран, имеющих противоспутниковые технологии. Сейчас в нем Китай, США, Россия и Индия. Но сделала она это максимально неуклюже, сказал РБК-Украина завсектором Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак.

Он допускает, что такие деструктивные действия наших соседей имели цель привлечь внимание Запада и вызвать международный резонанс.

"В любом случае общая цель России, так же как и Китая, это добиться от США равных переговоров относительно космической деятельности. И зафиксировать такие договоренности, нивелирующие преимущество США, которое они уже имеют в космосе", – считает эксперт.

Несут ли действия РФ в космосе угрозу для Украины? Напомним, в январе следующего года наша страна планирует запустить свой первый спутник "Сич-2-30" на орбиту. Он, кстати, как и уничтоженный россиянами "Целина-Д", создается в КБ "Южное".

Бывший сотрудник этого конструкторского бюро, а ныне представитель Нацинститута стратегических исследований Алексей Ижак допускает, что РФ действительно может в перспективе угрожать нашим космическим аппаратам.

"Такое оружие еще только разрабатывается в РФ, но они показали что в определенной перспективе, скажем так, через 10 лет они получат возможность сбивать спутники, в том числе и действующие, в том числе и спутники Украины", – сказал он.

Опасный гиперзвук

Уничтожение спутников на орбите – не единственное "развлечение" российских силовиков в последнее время. На повестке дня у них "незаметные" ракеты, преодолевающие скорость звука.

Так, Министерство обороны РФ 29 ноября показало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с корабля в Белом море. Как уверяет силовое ведомство, испытания прошли успешно, цель поражена. В следующем году "Циркон" планируют поставить на вооружение.

Гиперзвуковое оружие, то есть то, которое летит со скоростью 6-9 тысяч км/час и может маневрировать в полете – это любимая "игрушка" российского президента Путина с марта 2018 года. Тогда он попытался запугать Западный мир, объявив о разработке современного сверхоружия.

Россия начала ускоренными темпами строить свою смертоносную триаду. То есть гиперзвуковые ракеты планируют запускать с моря (проект "Циркон"), суши (проект "Авангард") и с воздуха (проект "Кинжал"). Они также смогут нести ядерный заряд.

Главное преимущество такого оружия в том, что теоретически из-за своей скорости и непредсказуемой траектории оно сможет преодолеть противоракетную оборону противника и поразить цель на его территории. Но, как объяснил изданию военный эксперт Сергей Згурец, ключевым остается вопрос управляемости такой ракеты и точности ее попадания.

Даже Китай, который по данным Financial Times, в августе этого года запустил с воздуха свою гиперзвуковую ракету, облетевшую всю Землю, не может похвастаться успешностью испытаний. Ракета существенно отклонилась от точки приземления.

Соответственно, резюмировал Згурец, мировые страны скорее всего еще не решили проблему точности такого оружия – ключевую для его боевого использования.

Учитывая это, Россия, очевидно, использует победные реляции о своем гиперзвуке скорее как пропагандистский инструмент, а не как реальное подтверждение технологического прорыва, уточнил он.

"Мы находимся в таком периоде, когда, условно говоря, потенциал такого оружия понятен, но вопрос создания реального боевого образца с гарантированным точным попаданием остается еще размытым", – отметил глава Defense Express.

Испытания американского гиперзвука тоже активизировались в текущем году. Например, только в октябре было проведено три пуска на островном космодроме Уоллопс в Атлантическом океане. Некоторое промедление на фоне активности Китая и России в США объясняют просто – "работают над точностью ракеты" и не планируют оснащать ее ядерным зарядом.

По словам представителя НИСИ Алексея Ижака, в Штатах также ведутся серьезные разработки над усовершенствованием системы защиты от гиперзвуковых ракет. Он убежден, что ни о каком мировом "рывке" России в этом направлении говорить не стоит.

"Я не вижу особого преимущества России. Если говорить о противоспутниковом оружии, то РФ вообще отстает, а если говорить о гиперзвуковом, то там слишком много мифов", – сказал он.

Какая же роль Украины в этой "гонке вооружений"? Несмотря на теоретически неплохую технологическую базу, нашей стране пока что не стоит даже начинать разработки сверхнового вооружения, уверены эксперты. И вопрос не только в значительных финансовых вливаниях, необходимых для этого.

Перед воюющей Украиной сейчас стоят вполне практические задачи – совершенствование собственной системы ПРО и ПВО, а также запуск серийного изготовления высокоточного ракетного оружия.

"Вкладываться в такие авангардные системы (как гиперзвук и космическое оружие, – ред.), которые еще неизвестно какой результат дадут, я думаю, для нас неуместно. Хотя и надо смотреть в эту сторону и оценивать риски", – резюмировал эксперт Института стратегических исследований.