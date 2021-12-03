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Российские фристайлисты не могут въехать на территорию США и Канады и принять участие в отборочных соревнованиях на зимнюю Олимпиаду 2022 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«Мы получили визы США в Армении и Киргизии и сделали это своевременно. Однако, мы не можем въехать в США и Канаду из-за запрета впускать команды, которые не имеют вакцины, признанных ВОЗ», - сказал Курашов.

«Причем, организаторы соревнований в Канаде признают китайские вакцины, а с российскими вакцинами въезд запрещен. Организаторы ничего не делают для разрешения этой ситуации», - отметил он.

«Получается, что мы не можем попасть на отборочные соревнования на Олимпиаду в Пекине и находимся в неравных условиях по сравнению с другими командами», - добавил он.

В Северной Америке в декабре 2021 и январе 2022 года пройдут отборочные соревнования по фристайлу на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

 
ForUm

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