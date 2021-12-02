Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг играет с огнем, когда говорит, что третьи страны не имеют права голоса в вопросе расширения НАТО.

Соответствующее заявление прозвучало в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает УНИАН.

«Решение Бухарестского саммита НАТО в апреле 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО – мина в основу конструкции европейской безопасности. Один раз в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили находился в эйфории от НАТО-перспективы, решился на авантюру, которая обернулась тяжелыми последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте. Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и утверждают, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права высказывать свою позицию, — эти люди играют с огнем. Я убежден в том, что они не могут этого не осознавать», — заявил Лавров.

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей на плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемы», — сказал Лавров.

Он отметил, что ссылается на заявление Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) от 30 ноября, в котором подчеркивается «недопустимость провокационной военной активности на территориях, смежных в зоне ответственности стран-членов этой организации».

«Безопасность либо неделима, либо ее нет», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения российских предложений по деэскалации напряженности и предотвращения опасных инцидентов.

«Наоборот, военную инфраструктуру Альянса безответственно приближают к российским границам. В Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны, которые могут быть использованы как ударные комплексы. Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния, который пережил наш континент после известного двойного решения НАТО. Европа молчит. Идет военное накачивание Украины, что подогревает настроения Киева на саботаж Минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта», — заявил Лавров.

Как сообщал ForUm, 1 декабря Столтенберг отметил, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу. Столтенберг констатирует, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина присоединится к Альянсу.

Перед этим президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).