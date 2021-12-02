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Соединенные Штаты серьезно обеспокоены по поводу доказательств того, что Россия может планировать вторжение в Украину, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите министров иностранных дел НАТО в Риге.

«Мы глубоко озабочены доказательствами того, что Россия планирует значительные агрессивные действия против Украины, в том числе действия по дестабилизации Украины изнутри, а также широкомасштабные военные операции», - сказал Блинкен на пресс-конференции после заседания участников саммита, передает Радио Свобода.

Он предупредил Москву, что в случае такого нападения она столкнется с резкими экономическими санкциями.

«Мы дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе с помощью ряда высокоэффективных экономических мер, от использования которых мы воздерживались в прошлом», - добавил государственный секретарь США.

Он заявил, что 2 декабря сообщит министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Москве необходимо снизить концентрацию своих сил вблизи Украины.

Блинкен планирует провести отдельные встречи с Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на полях саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стокгольме 2 декабря.

По данным Киева, Россия сконцентрировала более 100 тысяч военных и тяжелой техники вблизи границы. Это происходит после масштабных военных учений России в начале этого года, что вызывает опасения о возможном вторжении. Россия, захватившая Крым в 2014 году и поддерживающая гибридные силы на Донбассе, отрицает планирование нападения и обвиняет Украину и ее западных союзников в эскалации напряженности.
ForUm

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