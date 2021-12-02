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Компания "Метинвест" олигарха Рината Ахметова поставляет свою продукцию на оккупированные территории Украины через свой офис в Москве.

Об этом свидетельствует опубликованное украинскими телеграмм-каналами видео с выставки "Металл-Экспо-2021" в Москве, где "Метинвест" представлен своим павильоном.

На видео записано, как один из потенциальных клиентов из российского Ростова предлагает менеджерам "Метинвеста" осуществить поставки металлопроката на их "малую родину" в оккупированный Донецк.

Менеджер компании Ахметова отвечает, что для работы с клиентами из стран СНГ у "Метинвеста" есть базы продукции на территории России. И с этих баз поставку можно осуществить в оккупированные Донецк, Луганск и Крым.

Представитель "Метинвеста" объясняет, что компания готова продавать продукцию российским резидентам, даже если потом она пойдет на оккупированные территории, и политические аспекты компанию не интересуют. "Политика – это политика, а бизнес – это бизнес", - заявил менеджер "Метинвеста".

Напомним, "Метинвест" горно-металлургическая компания, в которую входят добывающие и металлургические предприятия на Украине, в ЕС и США. Основным акционером компании является "СКМ" Рината Ахметова, которой принадлежит более 71% акций.
ForUm

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