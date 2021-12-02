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За сутки 1 декабря в Украине зафиксирован 13 531 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 003 человека;
  • летальных исходов – 525;
  • выздоровело – 23 535 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 463 872 человека;
  • выздоровело – 2 995 727 человек;
  • летальных исходов – 87 057;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 962 709.

С начала вакцинальной кампании привито 13 543 490 человек, из них получили первую дозу – 13 543 488 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 415 141 человек. В общей сложности проведено 24 958 629 прививок.

 
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