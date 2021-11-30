Первая в Швеции женщина, возглавившая правительство, снова назначена на этот пост после недавней вынужденной отставки с должности главы Кабинета министров.

На прошлой неделе кандидат от Социал-демократической партии, 54-летняя экономистка Магдалена Андерссон была премьером Швеции всего несколько часов.

29 ноября состоялось новое голосование по кандидатуре главы правительства. Парламентарии снова с небольшим преимуществом поддержали Андерссон, передает Радио Свобода.

На минувшей неделе Андерссон подала в отставку после развала собранной ею коалиции. Новое коалиционное правительство Швеции распалось сразу после голосования по бюджету. После этого она заявила, что готова возглавить однопартийное правительство.

Андерссон сменила в должности премьера социал-демократа Стефана Левена. В июне депутаты вынесли ему вотум недоверия, и он подал в отставку после семилетнего пребывания во главе правительства. Левен стал первым в шведской истории премьером, проигравшим голосование по вопросу о доверии, проведенном по инициативе оппозиции.