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Оккупанты не разрешили патрулям СММ проехать через линию столкновения в неподконтрольные правительству Украины районы Луганской области.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщается на сайте организации.

Известно, что утром 27 ноября вооруженные формирования в Луганской области не пропустили два патруля СММ в неподконтрольные правительственные районы.

Первый факт был зафиксирован в 09:10 примерно в 350 м севернее южного края участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое. Второй факт зафиксировали в 11:10 на блокпосте вооруженных формирований РФ на автодороге Т0504, ориентировочно в 1,5 км юго-западнее населенного пункта Молодежное.

Боевики объяснили запрещение пропуска приказами от своих командиров. В первом случае они также сослались на отсутствие гарантий безопасности.

Напомним, в ОБСЕ выразили обеспокоенность систематическими препятствиями свободе передвижения, с которыми сталкивается миссия в Украине, в неподконтрольных правительству Украины районах, особенно в Луганской области.

Отметим, за сутки субботы,27 ноября, на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, три из которых с применением запрещенного вооружения.
ForUm

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