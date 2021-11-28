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Запад не только выражает солидарность с Украиной. Существует три элемента сдерживания агрессии России со стороны союзников Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы немецкому изданию Zeit.

Он отметил, что Украина ведет активное сотрудничество с западными партнерами.

"Речь идет о гораздо большем, чем просто словесная поддержка. Это стратегия сдерживания, состоящая из трех элементов. Первый - это уже прозвучавший четкий политический сигнал. Второй - это серия санкций или других ограничительных мер. Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену. Третий элемент - военная поддержка", - заявил Кулеба.

По словам министра, дальнейшее вооружение Украины никоим образом не усилит конфликт.

"Я категорически отвергаю это обвинение. Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой. Тот, кто отвергает военное и оборонное сотрудничество с нами, укрепит эту позицию. Однако мы ведем очень активный обмен с различными партнерами, которые готовы продать нам военную технику и оружие, чтобы мы могли лучше защищаться", - заявил он.

Кулеба также сообщил, что Киев заключил торговые сделки о поставках военной техники с несколькими европейски государствами.

"У нас есть двусторонние соглашения о сотрудничестве с некоторыми странами ЕС по торговле военной техникой. Но пушки как деньги, они предпочитают молчать. Поэтому я не буду здесь комментировать это дальше", - добавил министр.
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