Западные партнеры Украины и Соединенные Штаты Америки держат руку на пульсе по поводу событий, которые в последнее время происходят в нашей стране. Такое мнение озвучил в эфире программы "Сегодня Утро Выходной" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Олег Постернак.

В частности, эксперт прокомментировал быструю реакцию президента США Джо Байдена на слова своего коллеги Владимира Зеленского о подготовке к государственному перевороту в Украине.

"Смотря на реакцию Запада и Госдепа на брифинг президента - они держат руку на пульсе, как никогда в этот критический момент. Синхронные заявления, последние переговоры власти... мне кажется, что Запад проспал 2014 год. А сейчас они работают на опережение, чтобы РФ не подготовила очередной сюрприз, когда в Украине начнутся политические и медийные войны. Поэтому, для американцев и западного мира очень важно держать руку на пульсе и им это удается", - сказал он.

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский провел пятичасовой марафон, во время которого заявил, что в Украине в начале декабря этого года может произойти государственный переворот. По словам президента, в этот процесс пытаются вовлечь бизнесмена Рината Ахметова.

Лидер "Демократической сокири" Юрий Гудыменко отметил, что 1 декабря в Киеве должна состояться масштабная акция проукраинских оппозиционных сил, которые потребуют от Владимира Зеленского отправить в отставку руководителя ОП Андрея Ермака, которого подозревают в работе на РФ.

"Если Зеленский не уволит Андрея Ермака, не уволит все его окружение - он, фактически, между Ермаком и Украиной, выбирает Ермака. Должен ли этот президент занимать свое кресло после этого? Я думаю, что нет. Я думаю, что он нуждается в немедленном импичменте И мы со всей проукраинской оппозицией сейчас консультируемся о том, как это может пройти наиболее безболезненно для всего нашего государства", - сказал он.