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Жительница островного государства Антигуа и Барбуда в Карибском море Кейша Шахафф выиграла два билета на полет в космос на борту космоплана компании Virgin Galactic. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон появился в доме 44-летней женщины в начале ноября, чтобы сообщить о выигрыше.

“Когда я увидела Ричарда Брэнсона, я просто начала кричать! Я не могла в это поверить”, — рассказала журналистам Шахафф.

Женщина отметила, что с детства интересовалась космосом.

“Для меня это прекрасная возможность почувствовать себя живой и просто совершить величайшее приключение”, — добавила она.

Шахафф выиграла приз, опередив почти 165 000 человек, которые приняли участие в розыгрыше лотереи, которая собрала 1,7 миллиона долларов для некоммерческой организации Space for Humanity, которая имеет целью открыть “доступ к космосу для всего человечества”. Теперь она планирует взять в путешествие свою 17-летнюю дочь, которая изучает естественные науки в Великобритании.

Дата ее полета еще не назначена. Женщина присоединится к 700 членам "сообщества будущих астронавтов", купившим билеты, как сообщила Virgin Galactic агентству France-Presse.

“Просто сейчас я стараюсь жить действующим моментом, воспринимать все это, и я надеюсь, что моя дочь и я, как будущий космонавт, сможем вдохновить женщин и девочек во всем мире”, — подчеркнула Кейша Шахафф.
ForUm

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