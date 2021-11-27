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Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе №599/2021 от 26 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

"В абзаце четвертом пункта 5 Положения о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 12 марта 2015 г. № 139 (с изменениями, внесенными Указами от 13 июля 2021 г. № 289 и от 26 октября 2021 г. № 55), слова "Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины" исключить, а слова "Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины" заменить словами "министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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