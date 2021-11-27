Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пятый пакет санкций ЕС против Беларуси будет утвержден 1 декабря. Эти санкции будут введены из-за миграционного кризиса.

Как пишет Багнет, об этом сообщает LRT.

"Согласно информации, которой я располагаю, санкции будут утверждены 1 декабря", - заявил министр.

Он также добавил, что все ранее согласованные фигуранты санкционного списка в нем останутся.

"Все, что было согласовано, остается в силе. "Белавиа" тоже осталась среди подвергаемых санкциям субъектов", - сказал министр.