Из-за газопровода «Северный поток-2» ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

Об этом говорится в отчете МВФ по Украине, пишет Экономическая правда.

В МВФ ожидают, что в 2021 году доход от транзита газа сократится на 40%, а после запуска «Северного потока-2» – продолжит снижаться.

После этого, прогнозируют в Фонде, доходы Украины от транзита могут снизиться до 1,2 миллиарда долларов в год.

В то же время, последние 5 лет Украина в среднем получала по 2,5 млрд долларов в год от транзита российского газа.

Напоминаем, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода «Северный поток-2».