также в разделеЭкономика
В БЭБ надеются, что у них будут работать не более 30% бывших налоговиков 16
Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности 12
Шмыгаль назвал три фактора развития авиаотрасли в Украине 13
Украина и Airbus подписали меморандум о сотрудничестве 22
Украинским авиакомпаниям компенсируют 104 млн грн 13
Меморандум с МВФ: Украина должна вакцинировать 17 млн граждан до конца года 35
В Украине в этом году ожидают рекордный урожай кукурузы 12
Кабмин выделил 175 млн на усиление охраны границы 13
Загребельская: Апелляционный суд разрешил Коломойскому не платить государству 4,7 млрд грн штрафа за завышение цен на бензин 16
Бюро экономической безопасности готово начать работу, но Кабмин еще не выделил здание 18
Меморандум с МВФ предусматривает назначение главы САП и аудит Фонда по борьбе с COVID-19 15
МВФ продлил программу «stand by» для Украины до июня 2022 года 31
Шмыгаль рассказал о «колоссальном влиянии» «Большого строительства» на экономику 41
Суд разрешил украинской «дочке» Сбербанка отложить переименование 15
Энергоатом и Westinghouse подписали соглашения о постройке двух блоков Хмельницкой АЭС 143
Центрэнерго будет возить импортный уголь морем во избежание российской блокады 213
В Украине к Новому году могут значительно подорожать продукты 79
Эксперт: Манипуляции с целевыми зелеными еврооблигациями повысили риск инвестиций в Украину 15

Из-за газопровода «Северный поток-2» ежегодные доходы Украины от предоставления в эксплуатацию своей ГТС снизятся примерно до 1,2 млрд долларов к 2024 году.

Об этом говорится в отчете МВФ по Украине, пишет Экономическая правда.

В МВФ ожидают, что в 2021 году доход от транзита газа сократится на 40%, а после запуска «Северного потока-2» – продолжит снижаться.

После этого, прогнозируют в Фонде, доходы Украины от транзита могут снизиться до 1,2 миллиарда долларов в год.

В то же время, последние 5 лет Украина в среднем получала по 2,5 млрд долларов в год от транзита российского газа.

Напоминаем, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода «Северный поток-2».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги