В ходе следственно-оперативных действий в Херсонской области разоблачена мощная ботоферма, действовавшая в интересах российских спецслужб, сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники проводили специальные информационные операции по расшатыванию общественно-политической обстановки в Украине.

Для реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах.

Через анонимные профили распространяли дезинформацию о внутренней ситуации в нашей стране. Кроме того, злоумышленники рассылали ложные сообщения о «минировании» инфраструктурных объектов на территории региона.

По данным следствия, к организации ботофермы причастны несколько местных жителей. Технологическое оборудование было установлено по адресам своего проживания. Для маскировки аккаунтов злоумышленники использовали специальные телекоммуникационные устройства.

Оплату от своих кураторов они получали через запрещенные российские платежные системы.

В ходе обысков по адресам пребывания организаторов противоправной деятельности в Херсонской области правоохранители обнаружили:

более 3 тысяч сим-карт,

компьютерную технику с подтверждениями незаконных действий.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании судом мер пресечения.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушений для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.