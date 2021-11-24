также в разделеРелигия
Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию 5
Священник УПЦ рассказал, что происходит с душой человека, который привык сквернословить 5
На Волыни на кинофоруме УПЦ показали фильмы, снятые православной молодежью 5
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу 9
На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году 8
В УПЦ объяснили, как научиться преодолевать нетерпеливость и суету 11
В Киеве простились с трагически погибшей женой священника УПЦ 25
Митрополит Антоний объяснил, как в общении с ближними не обидеть их словом 17
Митрополит УПЦ рассказал, на что ежедневно нужно обращать внимание православному человеку 9
В УПЦ почтили 86 годовщину со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира 17
На Харьковщине построят новый храм УПЦ 10
Запорожская епархия УПЦ проведет фестиваль православной культуры 12
Сегодня состоится премьера фильма с участием духовенства УПЦ о том, почему украинцы стремительно вымирают 83
В РПЦ рассказали о важности признания в ООН нарушений прав верующих УПЦ 24
Митрополит УПЦ рассказал, что отдаляет человека от Бога 9
УПЦ издала книгу про Вилийскую икону Богородицы «Знамение» 21
На Закарпатье верующие УПЦ прошли 30 км ночным крестным ходом 57
На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ 11

На Закарпатье в Ростовятице построят новый храм УПЦ в честь Тихвинской иконы Богородицы, который станет скитом Красногорского монастыря.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения места под строительство скита возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Архиерей совершил закладку капсулы с мощами в основание будущей церкви.

Митрополит Феодор пожелал в самом скором времени совершить освящение нового храма, а также призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине в селе Коропово митрополит Изюмский и Купянский Елисей заложил капсулу с частицей мощей в новом строящемся храме УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги