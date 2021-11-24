На Закарпатье в Ростовятице построят новый храм УПЦ в честь Тихвинской иконы Богородицы, который станет скитом Красногорского монастыря.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, чин освящения места под строительство скита возглавил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

Архиерей совершил закладку капсулы с мощами в основание будущей церкви.

Митрополит Феодор пожелал в самом скором времени совершить освящение нового храма, а также призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, на Харьковщине в селе Коропово митрополит Изюмский и Купянский Елисей заложил капсулу с частицей мощей в новом строящемся храме УПЦ.