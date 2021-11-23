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Харьковская областная госадминистрация сообщила 23 ноября о смерти бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Игоря Малицкого.

Малицкий скончался в возрасте 96 лет.

«Руководство и коллектив Харьковской ОГА выражают искренние соболезнования родным и близким Игоря Федоровича», – заявляют в ОГА.

Харьковчанин Игорь Малицкий был единственным до сих пор живым узником четырех нацистских концлагерей: «Терезин», «Аушвиц», «Маутгаузен» и его филиала «Линц 3». Работал заведующим кафедрой технологии машиностроения Украинской инженерно-педагогической академии.
ForUm

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