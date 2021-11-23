Детский фонд ООН обнародовал отчет, согласно которому Западная Африка является регионом, где больше всего в мире детей-солдат.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

В отчете отмечается, что в Западной Африке, по подсчетам ООН, в военных конфликтах принимают участие более 21 тыс. детей, рекрутированных как боевиками, так и правительственными силами.

В ООН отмечают, что еще одним регионом, где массово привлекают детей к военным действиям, является Центральная Африка. В частности, это такие страны как Буркина-Фасо, ЦАР, Камерун, Чад, Конго, Мали и Нигер. К примеру, в Буркина-Фасо, по данным международных организаций, только за последний год количество детей-солдат возросло в пять раз.

В отчете также говорится, что с 2016 года более 2200 детей в регионе стали жертвами сексуального насилия. Кроме того, более 3,5 тыс. детей в Западной Африке были похищены.

«Эти цифры и тенденции крайне опасны для нынешних и будущих поколений детей», - заявила журналистам региональный директор ЮНИСЕФ в Западной и Центральной Африке Мари-Пьер Пуарье.

По ее словам, в регионе количество случаев насилия в отношении детей за последние пять лет увеличилось примерно вдвое.

По всему миру более 57 миллионов детей живут в ситуации гуманитарного кризиса. Их количество значительно возросло с прошлого года в результате войн и пандемии, заявляют авторы отчета.