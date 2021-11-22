Для Европейского Союза неприемлем торг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросу беженцев.

Позицию федерального правительства ФРГ озвучил в понедельник на брифинге его официальный представитель Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

«Фантазии о возможности создания гуманитарного коридора для 2 тысяч мигрантов в Германию не являются для Германии и для ЕС приемлемым решением», - заявил представитель, напомнив, что эта позиция была неоднократно озвучена.

Зайберт не подтвердил, что данная тема обсуждалась в двух телефонных разговорах и. о. канцлера Ангелы Меркель с Лукашенко. Он подчеркнул, что позвонить Лукашенко Меркель заставила ужасная гуманитарная ситуация на границе между Беларусью и ЕС, а также желание помочь людям в беде, в частности, путем обеспечения доступа международных организаций. Меркель при этом отстаивает европейскую позицию, ведь «речь идет не о немецко-белорусской теме, а о гибридной угрозе, которую Беларусь создает для всех государств ЕС и на которую должен быть дан европейский ответ», сказал представитель.

Как сообщалось, у Лукашенко на днях заявили, что предложили Европе создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч мигрантов на белорусско-польской границе, а белорусский режим, в свою очередь, организует отправку нескольких тысяч мигрантов назад в страны, откуда они прибыли. Минск заявил, что до сих пор не получил ответа на такое предложение.

В воскресенье, 21 ноября, с территории Беларуси в Польшу пыталась прорваться большая группа из 150 мигрантов, которую сразу же оцепили и задержали польские силовые структуры. В Берлине это считают срежиссированными Минском провокациями и заявляют, что такому поведению должен быть положен конец.

Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа.