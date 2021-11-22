также в разделеПолитика
Москаль заявил, что Ермак является агентом российских спецслужб и назвал агентурный псевдоним 19
Франция предупредила Россию о последствиях в случае вторжения в Украину 11
Кулеба: Украина не планирует наступательную операцию на Донбассе 17
Лидеры РФ и США в ходе нового контакта обсудят Украину 19
Нардеп Александра Устинова вывела из Украины сотни тысяч гривен: делом занялась ГФС 31
Кулеба: О привлечении иностранных войск Украиной речь пока не идет 12
«Только после решения суда». Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам 20
Украина и ЕК - против исключений для «Северного потока 2» в законах ЕС 28
«Поедут через Донбасс»: Лукашенко предостерег Польшу от закрытия границы 75
«Опасно и бессмысленно». Мировые СМИ разделились в оценках, нападет ли Путин 72
Назвавший Крым российским президент Болгарии переизбран на второй срок 25
Кулеба: Вероятность нового наступления России зависит от двух факторов 31
В РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении 25
Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: Кулеба ответил на заявление президента Болгарии 46
Журналист рассказал, что Зеленский и Ермак делали на госдаче в Карпатах 243
Шмыгаль прокомментировал отставку главы ФГИ 35
Резников уверен, что Россия не нападет на Украину 132
Турчинов прокомментировал провал операции по задержанию российских наемников 379

Для Европейского Союза неприемлем торг самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросу беженцев.

Позицию федерального правительства ФРГ озвучил в понедельник на брифинге его официальный представитель Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

«Фантазии о возможности создания гуманитарного коридора для 2 тысяч мигрантов в Германию не являются для Германии и для ЕС приемлемым решением», - заявил представитель, напомнив, что эта позиция была неоднократно озвучена.

Зайберт не подтвердил, что данная тема обсуждалась в двух телефонных разговорах и. о. канцлера Ангелы Меркель с Лукашенко. Он подчеркнул, что позвонить Лукашенко Меркель заставила ужасная гуманитарная ситуация на границе между Беларусью и ЕС, а также желание помочь людям в беде, в частности, путем обеспечения доступа международных организаций. Меркель при этом отстаивает европейскую позицию, ведь «речь идет не о немецко-белорусской теме, а о гибридной угрозе, которую Беларусь создает для всех государств ЕС и на которую должен быть дан европейский ответ», сказал представитель.

Как сообщалось, у Лукашенко на днях заявили, что предложили Европе создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тысяч мигрантов на белорусско-польской границе, а белорусский режим, в свою очередь, организует отправку нескольких тысяч мигрантов назад в страны, откуда они прибыли. Минск заявил, что до сих пор не получил ответа на такое предложение.

В воскресенье, 21 ноября, с территории Беларуси в Польшу пыталась прорваться большая группа из 150 мигрантов, которую сразу же оцепили и задержали польские силовые структуры. В Берлине это считают срежиссированными Минском провокациями и заявляют, что такому поведению должен быть положен конец.

Кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
15
Теги