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В Ровенской епархии УПЦ вышла книга «Икона Божией Матери «Знамение» Вилийская».

Фото: Ровенская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, в издание вошли свидетельства людей, которые рассказывают о чудесной помощи по молитвам к Богородице.

«В монографии исследуется история явления и прославления чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Вилийская и ее роль в исторических событиях, в том числе в религиозно-церковной жизни Украины», - отмечается на сайте епархии. 

Учитывая потребности верующих, издание дополнено акафистом, молитвой, величанием, тропарем и кондаком. 

Издание книги благословил ныне покойный митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей.

Авторы – протоиерей Александр Жук и доцент кафедры всемирной истории РГГУ Ольга Северова.

«Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, в первую очередь, на верующих и священнослужителей, историков, краеведов, а также всех тех, кто интересуется историей Православия», - сообщают издатели. 

Книга будет продаваться в церковных магазинах Ровенской епархии и в Почаевской Лавре. Также ее можно заказать по телефону 067 36 36 743 (отец Александр).
ForUm

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