Валовой надой молока с января по октябрь текущего года составил 7,5 миллиона тонн, что на 6% меньше, чем за соответствующий период 2020 года. Как пишет Корреспондент, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

"Это произошло за счет значительного падения производства в хозяйствах населения. Соотношение промышленного и молока от населения за указанный период составило от 30,6% до 69,4%", - говорится в сообщении.

Наибольший прирост объемов обеспечили хозяйства Тернопольской (+13,9%; 97,6 тыс. т), Херсонской (+10,1%; 41,5 тыс. т) и Винницкой (+5,9%; 187,8 тыс. т) областей.

При этом основной вал обеспечили товаропроизводители Полтавской (326,7 тыс. т), Черкасской (242,3 тыс. т) и Харьковской (206,6 тыс. т) областей.

Хозяйства населения произвели 5 млн 222,6 тыс. т молока, что на 7,2% меньше, чем в прошлом.

Более всего этому способствовало падение производства в Харьковской (-20,6%; 160,6 тыс. т), Черкасской (-14,2%; 120,2 тыс. т) и Херсонской (-13,6%; 165,7 тыс. т) областях.