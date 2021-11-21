Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия России в отношении Украины – политические и военные – вызывают опасения руководства Штатов.

Как сообщается на сайте Госдепа, такое заявление прозвучало во время визита Блинкена в Сенегал, пишет Хвиля.

Он отметил, что высшее руководство США уже несколько недель встревожено необычной активностью России у границ с Украиной. Кроме того, в Администрации президента США выражают серьезные опасения из-за некоторых высказываний российского руководства.

"Мы не знаем, каковы намерения президента Путина, но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна схема действий, когда Россия пытается ссылаться на какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны, а затем использует это как предлог для того, чтобы сделать то, что Россия планировала сделать все это время", – сказал Блинкен.

Также госсекретарь США отметил, что Штаты провели консультации с партерами из Европы из-за ситуации в Украине, подчеркнув, что в ЕС действиями России обеспокоены, поэтому на этот вопрос обращено реальное внимание.