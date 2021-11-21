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Президент Владимир Зеленский убежден, что украинский народ силен, смел, талантлив и непобедим, поскольку у него есть достоинство и он готов бороться ценой собственной жизни.

Об этом он отметил в видеообращении по случаю Дня достоинства и свободы, сообщает Укринформ.

“Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедим. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Утрата свободы – это потеря чести. Утрата чести – это потеря сердца. Утрата сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой собственной жизни”, – отметил Президент.
ForUm

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