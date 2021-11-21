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Газопоставляющая компания НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что с 1 декабря будет пересчитан тариф для поставщика последней надежды (ПОН).

Как передает "Хвиля", об этом сообщается на сайте поставщика.

Так, на данный момент размер тарифа составляет 7,96 грн за куб (меньше рыночного). Это связано с тем, что Кабмин ввел временное ограничение стоимости.

В Нафтогаз подчеркнули, что у украинцев, пользующихся услугами ПОН, есть время найти своего поставщика.

По тарифам ПОН платят украинцы, чей поставщик не смог выполнять свои обязательства. Согласно закону, таких украинцев на 60 дней переводят на поставщика последней надежде.

При этом в "Нафтогазе" напомнили, что размер тарифа считают не они. Для этого есть специальная формула, которая описана в постановлении Кабмина.

"Всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний. Сравнить цены и тарифные предложения можно на онлайн-ресурсах "ГазПравда" или "Газотека", – говорится в сообщении.
ForUm

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