Министр обороны Украины Алексей Резников не верит, что Россия может пойти в наступление на Украину.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки» во время своего визита в Вашингтон, передает Укринформ.

“Не верю в это (в наступление России и захват украинских территорий – ред.). Потому что давайте не забывать, за 8 лет этой войны мы научились защищаться. Наши Вооруженные силы – на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну”, – сказал он.

Кроме того, он напомнил, что в Украине более 400 тысяч ветеранов, которые прошли через этот фронт и готовы стать на защиту своей земли.

“Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, уже не будет. Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь, и как поливать кровью врага тоже знают, и умеют это делать”, - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос относительно скупченности войск РФ вблизи Украины, Резников отметил, что “данные разведок (украинской, европейской и американской – ред.) совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе”.

Он также отметил, что украинская сторона воспринимает эту информацию более спокойно. “Потому что мы уже готовы, а для них это так стало, немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними согласен, потому что есть признаки эскалации.

Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично. И благодаря, в том числе, СМИ, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира”, - сказал он.

Резников заметил, что даже в сложной ситуации ищет позитив. "В угрозе я вижу позитив – что это привлекло внимание всего цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной", - подчеркнул министр.

Он также добавил, что изменить расчеты Кремля могут только решительные шаги, в том числе со стороны США. России нужно продемонстрировать, что война будет стоить ей слишком дорого.

Как сообщалось ранее, наращивание Россией военных сил возле российско-украинской государственной границы свидетельствует о том, что Кремль рассматривает разные варианты, в том числе потенциальное вторжение войск в Украину.