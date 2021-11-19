Популярность светодиодной ленты объясняется ее компактными размерами, экономным потреблением электроэнергии, а также возможностью выбора разных цветовых оформлений. Для дизайнеров использование LED ленты дает такие преимущества:

Придание оригинальности интерьеру, возможность организации уровневой подсветки, отсутствуют ограничения в формах.

Создание зонирования комнаты, разделение помещения светом.

Минимальная трудоемкость и простота монтажа даже при установке фигурной или контурной подсветки.

Минимальное потребление электроэнергии при создании качественного яркого освещения.

Компактные размеры позволяют экономить пространство в комнате.

Большой срок эксплуатации, который составляет от 20 тысяч часов.

Небольшая стоимость эксплуатации в сравнении с обычными лампочками.

Высокая надежность.

Светодиодная лента активно используются для дизайнерского оформления современных стилей — хай-тек, модерн, урбанизм, а также для классических решений.

Выбор светодиодной ленты в комнаты

При выборе светодиодной ленты учитывается ряд факторов. Основным из них является цвет свечения. По данному параметру можно выделить две основные категории продукции:

Монохромные. Светодиоды имеют кристаллы только одного типа, способные выдать свет только одного цвета — белого, красного, зеленого или синего.

RGB светодиодная лента — универсальные ленты, в которых в каждом диоде установлены кристаллы красного, синего и зеленого цвета. Поддаются регулировке и настройке под определенный цвет. Недостаток заключается в меньшей интенсивности свечения, нежели в монохромных источниках. Также для работы потребуется наличие контроллера и специального пульта управления.

Преимущественно в интерьерном освещении используются монохромные ленты, которые позволяют добиться спокойного и приятного света. Однако делать выбор необходимо исходя из поставленных перед освещением задачами.

Светодиодные ленты на потолок и другие поверхности отличается по размерам диодов, которые можно узнать по аббревиатуре. Например, обозначение 3528 говорит о том, что размер диода 3,5 на 2,8 мм, а 5050 — 5 на 5 мм. Именно эти два типоразмера являются наиболее распространенными, хотя имеются и другие варианты.

Размер диода влияет на максимальное количество выделяемой световой энергии за определенное время. Чем больше будут размеры, тем больше света они излучают. Для монохромных элементов норма составляет:

3528 — от 0,6 до 2,2 люмен.

5050 — 2-8,8 люмен.

Универсальные RGB диоды способны дать такое количество световой энергии:

3528 — от 0,3 до 1,6 люмен.

5050 — от 0,6 до 2,5 люмен.

Параметры указываются с учетом свечения кристалла без дополнительного защитного покрытия, наличие которого ведет к снижению интенсивности свечения. Суммарное значение можно узнать, умножив показатели одного кристалла на их количество на определенном участке.

Важную роль играет количество светодиодов на метр ленты. Отличия могут быть и в расположении — обычно от 1 до 3 рядов. Однако количество кристаллов на метр ленты всегда кратно количеству рядов, умноженных на 30. Этот показатель может составлять 30 для однорядных лент, 60, 90, но не более 120 штук на 1 метр продукции.

Количество источников света маркируется цифрой, расположенной в индексе после дефиса в конце обозначения размеров. Например, метр ленты SMD 5050-120 имеет 120 кристаллов на 1м.

Расчет мощности светодиодной ленты

Обычно питание светодиодной ленты 12 В осуществляется посредством блока питания. Узнать параметры напряжения питания можно по маркировке, где она указывается в виде 12 V, 24 V. Мощность преобразователя для питания рассчитывается по параметрам потребляемой мощности одним метром ленты. Обычно информация указывается на упаковке, однако при необходимости можно провести расчет самостоятельно.

Например, для 3 диодов типа 3528 необходима сила тока 20 мА с мощностью 0,24 Вт, а для 5050 — 60 мА и 0,72 Вт соответственно. Разделив число кристаллов в метре на 3 и умножив итог на величину триады можно получить конечный результат.

На примере SMD3528-60 расчет выглядит таким образом (60/3)*20 = 40 мА с мощностью 4,8 Вт. Для получения дополнительной защиты светодиодных лент https://electrica-shop.com.ua/c2338-svetodiodnaya_lenta от перепадов напряжения и других негативных факторов следует умножить полученные результаты на 1,2, что создаст необходимый запас мощности.