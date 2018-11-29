Светодиодный модуль – это электронная плата, на которой с одной стороны (лицевой) устанавливают светодиоды, а с другой – электронные компоненты. Модуль вставляется в кабинет – герметичный корпус, с блоками питания, принимающей картой, охлаждением внутри. Из некоторого количества модулей составляют кабинеты определенного размера, например, 64х64 или 50х50. Несколько собранных кабинетов составляют светодиодный экран.

В Украине SMD LED модули производят на заводе по производству электроники Flylights Factory.

SMD светодиоды

SMD светодиоды – это современные высокоэффективные осветительные элементы, которые являются комплектующими LED модулей. SMD диоды – поверхностномонтируемые полупроводники, которые имеют сложную сборку:

Линза SMD плоской формы, что обеспечивает широкий угол рассеивания – 140-160 градусов. Под линзой находятся кристаллы, генерирующие цветное изображение, с контактами. Кристаллы крепятся на клей к теплоотводящей подложке. Корпус диода с выводами крепится к печатной плате с помощью припоя.

SMD LED экраны могут передавать высокого качества изображение за счет малых размеров диодов и возможности компактной установки светодиодов в один пиксель. Например, киевский завод электроники Flylights Factory производит модули с шагом 1,667 мм, что обеспечивает качественное изображение, которое комфортно просматривать с расстояния около 1 метра.

SMD LED модули различаются по техническим характеристикам, которые важны при вопросе, где будет размещаться светодиодная конструкция.

Комплектующие для внутренних экранов

Обеспечивают качественный видеоряд за счет технологичности, настройкам яркости контрастности. Класс защиты таких LED модулей IP43, что означает надежную защиту экрана от попадания пыли, влаги внутрь. Эксплуатация допускается при температурных значениях от 0˚С до +45˚С.

Внутренние LED дисплеи производятся с шагом пикселя меньше, чем наружные, так как зритель просматривает изображение c близкого расстояния. Интенсивность светового потока тоже ниже. Наиболее популярны экраны с яркостью 1000-3500 кд/м², но можно приобрести модули с яркостью до 6 000 кд/м².

Комплектующие для внешних экранов

Главное их отличие от внутренних – повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды, которая обеспечивается наличием защитного покрытия на чувствительных элементах. Класс защиты у внешних модулей IP65, что означает полную защиту от пыли, потоков воды. Эксплуатация допускается при температурных значениях от -40˚С до +50˚С.

Наружные LED дисплеи устанавливаются обычно достаточно далеко от зрителя, поэтому в высоком разрешении необходимости нет. Наиболее популярными для улицы являются модули с шагом 10 мм, которые комфортно просматривать с расстояния 10 м.

Наружные конструкции должны быть ярче внутренних, желательно с интенсивностью светового потока от 4000 кд/м².