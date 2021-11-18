Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕС решительно защищать свои границы и подверг критике миграционную политику Ангелы Меркель.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild, передает Укринформ.

«Если мы не сможем сейчас удержать тысячи иммигрантов, то вскоре в Европу приедут сотни тысяч, миллионы», – предостерег Моравецкий, вспомнив цифру в 50 миллионов.

Польский премьер уверен, что его страна доказывает сегодня на границе с Беларусью, что эффективная охрана границы возможна. В регионе размещено более 15 тыс. солдат, а также пограничники и полиция, чтобы предотвратить нелегальное проникновение. Политик подчеркнул, что нужны все формы защиты и наблюдения, чтобы предотвратить нападения: будь то стена, ограждение или электронные системы.

«Ситуация в данный момент стабильна, но становится все более угрожающей… Мы, поляки, настроены всеми средствами защитить свою границу, восточную границу Европы, а также НАТО… Мы защищаем всю Европу на нашей границе», – заявил Моравецкий.

Политик отметил, что белорусские силы не прекращают провокаций и не исключил, что в случае большей эскалации Варшава обратится за помощью к НАТО, членом которого он является.

«Мы не можем ничего исключать. Очевидно, что Лукашенко и Путин придерживаются стратегии, чтобы разрушить и дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что они еще планируют. Возможно также, что кризис на границе должен только отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине», - заявил Моравецкий.

В то же время он надеется, что международное давление сработает, а ЕС мог бы помочь вернуть этих людей, по его оценкам, 20 тысяч назад на родину.

Глава правительства РП подверг критике действия в 2015 году Ангелы Меркель, которая в скором времени уйдет в отставку, заметив, что «политика пяти-шести лет назад не была адекватной политикой; это поставило под угрозу суверенитет многих европейских государств и создало искусственный мультикультурализм; это была опасная политика для Европы и мира».

На вопрос, что он скажет новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, Моравецкий ответил: «давайте работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину лишние деньги за счет энергетических платежей, чтобы он мог продолжать вооружаться», а также что «Северный поток-2 » надо остановить!».

Как сообщалось, накануне и.о. канцлера Меркель позвонила сначала в Минск Лукашенко, а затем Моравецкому в Варшаву.

Ситуация на польско-белорусской границе накаляется, начиная с августа, когда мигранты через Беларусь начали пытаться попасть в ЕС. Конечной целью их является преимущественно Германия.