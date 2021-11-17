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Немецкий депутат Нильс Шмид и его коллеги должны сосредоточиться на помощи Украине стать членом ЕС, что станет самым лучшим способом привлечения нашей страны к решению проблемы мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», передает Укринформ.

Министр отметил, что на официальном уровне никаких предложений, подобных озвученному немецким депутатом Нильсом Шмидом, не звучало.

«В целом, лучший способ максимально привлечь Украину к чему-либо – это взять нас в ЕС. Вот когда мы будем членами Европейского Союза, тогда мы будем полностью координировать свои усилия и совместно нести бремя любой проблемы или радость любого успеха с той же Германией», - сказал Кулеба.

В этом контексте он призвал немецкого депутата Шмида и его коллег сосредоточиться на достижении «совершенно понятной и простой цели» – членства Украины в ЕС.

«Тогда будем обмениваться мнениями. А пока никаких советов нам давать не нужно», – резюмировал глава украинской дипломатии.

Как сообщал ForUm, депутат от Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил направлять мигрантов с Ближнего Востока, которые застряли на польско-белорусской границе, в Украину для временного размещения до тех пор, пока будет продолжаться процедура предоставления им убежища.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель сможет показать беженцам, что «они не попадут в Евросоюз автоматически». При этом парламентарий раскритиковал действия польских пограничников, заявив, что страна якобы не соблюдает нормы международного права по защите беженцев.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление немецкого политика, предложил немецким депутатам взять домой «по два-три беженца».
ForUm

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