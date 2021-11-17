Сотни мигрантов, проведших почти два дня у КПП «Брузги-Кузьница» на границе с Польшей, покидают свой лагерь и отправляются куда-то в сопровождении белорусских силовиков.

Об этом сообщили польские пограничники, пишет Европейская правда.

«Мы видим, что находящиеся с белорусской стороны иностранцы возле КПП «Брузги» собирают вещи и покидают лагерь. Они отправляются в неизвестное место в сопровождении белорусских служб», - говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Мацей Васик рассказал, что получил информацию, что по указанию Лукашенко для мигрантов на границе отправили автобусы и постепенно выезжают из лагеря, сообщает PAP.

Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej🇧🇾, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Спикер пограничников Анна Михальская отметила, что при этом некоторые мигранты забрали с собой бревна, которыми ранее пробовали валить ограждение из колючей проволоки.

Белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на пограничников сообщает, что мигрантов продолжают размещать в отапливаемых помещениях.

Напомним, утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница. На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В Польше вечером сообщали, что в столкновениях с польской стороны пострадали 9 служащих.