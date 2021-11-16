Количество пользователей табака в мире уменьшилось с 1,32 млрд в 2015 году до 1,3 млрд в прошлом году.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на UN News.

Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что количество курильщиков уменьшится до 1,27 миллиарда человек уже к 2025 году.

По словам главы ВОЗ Тедроса Адханомы Гебрйесуса, эти цифры очень обнадеживающие, но еще много работы впереди.

«У нас еще впереди долгий путь, и табачные компании будут продолжать использовать все трюки, чтобы защитить гигантские доходы, которые они получают от разноса своих смертоносных товаров», - сказал Тедрос.

Согласно последним данным ВОЗ, табачная индустрия использует пандемию коронавируса (COVID-19) для усиления своего влияния на правительства 80 государств.

Данные результатов международного исследования ОО «Жизнь» показывают, что Украина испытывает давление от табачной индустрии, заняв 52-е место из 80 государств рейтинга третьего Глобального индекса вмешательства табачной индустрии в политику здравоохранения государства.