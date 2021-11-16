Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Она осталась, как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем, рано или поздно кто-то ее осуществит», - сказал Корниенко в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Народный депутат отметил, что переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в том числе с созданием условий для работы представителей государственной охраны.

По его словам, пока на переезд не отважится даже Киевская городская государственная администрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, и КГГА переехать легче - «они компактнее и могли бы быть более модерновыми».

В то же время первый вице-спикер полагает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде осуществится.

«Общество станет более современным и в какой-то момент это произойдет само собой - и политики как представители модернового общества поймут, что надо переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве – ИФ) в офисный центр», - считает Корниенко.

Он также рассказал, что поменяет мебель на более европеизированный вариант в своем новом кабинете, где работает после избрания первым замом руководителя парламента.

В 2019 году сразу после выборов президент Владимир Зеленский собирался переехать с Банковой – возможно, в Украинский дом на Европейской площади.

А на Банковой предлагали устроить музей – и Национальный художественный музей Украины был не против. Зеленский тогда заявлял, что на Банковой «нельзя находиться, я двинусь умом».

Команда президента Зеленского даже представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.

В июле 2019 сообщили, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе 2019 года, и что на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени. Однако в августе 2019 года в то время глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Офис не планирует переезжать из помещения на улице Банковой, поскольку «нет смысла».