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Вооруженные силы Британии должны быть готовы к войне с Россией, заявил начальник штаба обороны, генерал сэр Ник Картер.

По его словам, Россия теперь является большей угрозой для Восточной Европы, чем тогда, когда он приступил к выполнению своих обязанностей – восемь лет назад.

Он сказал, что «явно надеялся», что войны с Россией не будет, и не верил, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть готово к этому, передает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Картер не верит, что президент РФ Владимир Путин действительно хочет «горячей войны» с Западом, но «они (россияне) хотят попытаться достичь цели более тонкими способами».

Картер также сказал, что ситуация на границе Беларуси и Украины была «классическим отвлечением внимания» со стороны российского правительства, которое длилось «годами, годами и годами».

Напомним, 14 ноября  таблоид The ​​Mirror сообщил, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.
ForUm

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