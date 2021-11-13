также в разделеМир
Британия подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков 10
Псаки: США осуждают российскую агрессию в любых ее формах 9
Журнал Time назвал лучшие изобретения года 22
В Беларуси заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны 11
Самолеты из Ирака больше не будут летать в Беларусь 43
«Белавиа» перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена 20
Поляки задержали группу мигрантов, прорвавших белорусскую границу 62
Во Франции не считают, что Россия причастна к миграционным войнам 19
Инфляция в США ускорилась до максимума за 30 лет 24
Правительство Чехии подало в отставку 20
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу 46
РФ возобновила чартеры в Египет после 6-летней паузы 12
Чешские сенаторы решили не лишать Земана полномочий 10
Российские бомбардировщики будут патрулировать белорусскую границу 123
Польша потребует запрета на полеты для авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь 25
Литва ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью 79
Польша опасается вооруженной эскалации конфликта на белорусской границе 17
В Беларуси обвинили поляков в применении силы против мигрантов 28

Цены на продовольствие растут по всему миру. В октябре индекс продовольственных цен вырос по сравнению с сентябрем и достиг максимума за всю историю системных наблюдений за стоимостью продовольствия.

Как пишет Today.UA, об этом сообщили в пресс-релизе, выпущенном FАО (продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН).

В информации говорится, что цены в октябре выросли на 3% по сравнению с теми, которые были в сентябре. В частности, зерновые подскочили в цене на 3,2%. В то же время, пшеница выросла еще выше. Ее рост в цене составил 5%. Цены на пшеницу ощутимо подскочили на фоне тревожных вестей из разных уголков мира.

"В результате ухудшения видов на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США, и снижение предложения на глобальных рынках, цены на пшеницу подскочили на 5%", - говорится в пресс-релизе.

Однако рекордсменами по росту цен, и это уже привычно, стали растительные масла. Индекс цен на растительное масло за месяц вырос на 9,6%. Это также абсолютный рекорд. Таких цен на растительные масла еще не помнит мир.

Причем растет стоимость практически всех видов масел – независимо от культуры, из которой они извлекаются, и страны происхождения. Растут котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масла.

Эксперты говорят, что их всех тянет за собой пальмовое масло. Цены на него растут из-за того, что в Малайзии остро не хватает работников-мигрантов. Поэтому планы по производству этого масла могут быть сорваны. А это приведет к торможению и остановке производства многих видов пищевых продуктов, в которых оно используется.

Однако во многих производствах его с легкостью можно заменить другими видами растительных масел. Из-за этого они тоже дорожают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
8
Теги