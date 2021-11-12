АО «Укрзализныця» начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель. Также в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Реновация станции Татаров связана с тем, что она является географически ближайшей — 15 км или от 20 минут в пути — к популярному среди туристов урочищу Буковель и одноименному лыжному курорту.

Кроме того, согласно новому графику движения поездов через Буковель будут следовать семь поездов:

№5/6 Мариуполь - Рахов;

№15/16 Харьков - Рахов;

№55/56 Киев - Рахов;

№95/96 Киев - Рахов;

№25/26 Одесса - Рахов;

№125/126 Николаев - Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Продажа билетов на поезда №55/56 Киев — Рахов, №95/96 Киев — Рахов, №25/26 Одесса — Рахов, №125/126 Николаев — Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.

Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.