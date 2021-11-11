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Агрессивные действия Константинопольского патриарха Варфоломея в отношении Украины привели к кризису соборности Православной Церкви. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр на брифинге перед началом международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» в Киево-Печерской лавре.

«Принцип соборности очень важен для церковной жизни. Однако, к сожалению, в последние годы именно этот принцип соборности страдает. К кризису соборности в мировом Православии привели агрессивные действия Патриарха Варфоломея в отношении Украины», - сказал епископ Сильвестр.

По его словам, «это уже не только украинский вопрос, это вопрос мирового Православия, ведь принципы соборности, которыми жила Церковь в течение двух тысяч лет, к сожалению, сейчас оказались как бы подточены, и православная Церковь в мире сейчас находится в глубоком кризисе». 

«Сегодняшняя конференция имеет цель поднять дискуссию касательно действий патриарха Варфоломея, а также рассмотреть те канонические основы, которые являются основанием соборности Церкви, и их правильное толкование», - подчеркнул ректор КДАиС.

В свою очередь представитель Антиохийского патриархата, намесник Патриаршего Свято-Успенского монастыря в Ливане, архимандрит Роман Альханат на брифинге отметил о необходимости единства Православия в любых ситуациях. 

Он подчеркнул, что «Украинская Православная Церковь - это Церковь, которая возглавляется Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Она для нас единственная». «И мы молимся за то, чтобы в ней не было никаких расколов», - заключил архимандрит Роман.
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