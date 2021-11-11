Служба безопасности Украины передала обширную партию вооружения Министерству обороны. Речь идет об арсенале общей стоимостью около 1 млрд грн, изъятый контрразведкой СБУ в ходе спецопераций, сообщил пресс-центр ведомства.

Указанное вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах СБУ и находилось под арестом. Принимая во внимание обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины.

В частности, в ходе обысков изъято и передано Министерству обороны Украины вооружение общим весом более 500 тонн:

оружие (гранатометы);

боеприпасы (мены и выстрелы в гранатометы);

взрывчатые вещества (тротил);

36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК «Печора) и сопутствующее оборудование к ним;

составляющие к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа «Су» и «МиГ»);

комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

Так, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. СБУ открыла по этому факту уголовное производство.

Также было установлено, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

«Использование указанного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных сил Украины», - считают в СБУ.