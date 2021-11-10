9 ноября в 22:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре летней площадки клуба True Man Hot Boat, по адресу пляж «Дельфин» 3/2, Приморского района Одессы, сообщает ГосЧС.
По прибытию к месту вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем отдельно стоящего одноэтажного деревянного здания с открытыми террасами.
Пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15 на площади 400 м2.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются.
От ГосЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя.
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