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Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем ​​– солнечно и холодно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Антициклон в целом исключит возможность осадков в большинстве стран Европы.

Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы опустяться до 3-8 градусов мороза.  

Завтра днем ​​мороза не будет, но все равно будет холодно, +3+8 градусов.

В южной части и Закарпатье - на несколько градусов теплее.

В Киеве 10 ноября предполагается сухая солнечная погода, днем ​​максимально +3+5 градусов.

А в ближайшую ночь холодный воздух арктического происхождения дунет в столице морозом, где-то до -3-6 градусов.
ForUm

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