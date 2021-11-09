Завтра в Украине будет ночью звездно и морозно, днем – солнечно и холодно, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Антициклон в целом исключит возможность осадков в большинстве стран Европы.
Столбики термометров из-за прорыва арктической воздушной массы опустяться до 3-8 градусов мороза.
Завтра днем мороза не будет, но все равно будет холодно, +3+8 градусов.
В южной части и Закарпатье - на несколько градусов теплее.
В Киеве 10 ноября предполагается сухая солнечная погода, днем максимально +3+5 градусов.
А в ближайшую ночь холодный воздух арктического происхождения дунет в столице морозом, где-то до -3-6 градусов.
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