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Киноактер и преподаватель Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Об этом сообщила актриса Виктория Муштей – одна из первых обвинившая Талашко в домогательствах.

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка», – отметила она.

При этом Муштей обвинила университет в попытке затянуть процесс внутреннего расследования обвинений против преподавателя. Так, она якобы предлагала рабочей группе контакты девушек, которые могли дать показания, однако с ней так и не связались.

«Я написала в КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого 30 августа. В письме я указала, что у меня есть контакты девушек, к которым домогался Талашко, я готова их предоставить и сотрудничать с группой расследования. Группа начала работать по официальным данным 1 сентября. Мне никто не ответил и со мной не связались до сих пор», - заявила она.

По состоянию на 19 октября рабочая группа приняла информацию к сведению и продлила свою работу до конца декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что преподавателя вуза, актера Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам. Сам он все обвинения отверг.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.

В то же время в вузе ранее заявили, что официальных жалоб на домогательства к студенткам со стороны преподавателей не получали.
ForUm

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