Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Также в телефонном разговоре особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту «Северный поток-2». Собеседники были единодушны в оценках «Северного потока-2» прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

«Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом», – подчеркнул Зеленский.

Главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Зеленский коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в нынешних сложных эпидемических условиях. Он убежден, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Республику Польша.

Он также отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Лидеры договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.