Во вторник, 9 ноября, Украину пройдут атмосферные фронты, поэтому в южной части, на юго-востоке и местами локально на Западе пройдут дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Остальная территория окажется уже в тылу фронтов, поэтому существенные осадки вряд ли.

За фронтами будет распространяться холодный воздух арктического происхождения.

Максимально завтра ожидается +1+7 градусов, на юге +6+11 градусов.

На неделе, в дальнейшем, какие-нибудь серьезные осадки маловероятны, будет преимущественно сухо, разве что с туманами. Холодно!

В ночь на среду мороз предполагается в пределах -2-8 градусов.

В Киеве 9 ноября без существенных осадков.

Так будет и в течение недели.

Температура воздуха завтра днем ​​лишь +4+6 градусов, в ночь на 10 ноября возможно до 6 градусов мороза.