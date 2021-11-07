Киевлянин за подделку COVID-тестов и дипломов об образовании пойдет под суд.

Как пишет Realist, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно версии следствия, подозреваемый изготовлял отрицательные результаты ПЦР-тесты на коронавирус и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Документы у него заказывали через Интернет, готовую поддельную продукцию он отправлял по почте.

Во время обысков по месту работы и жительства у него было обнаружены доказательства незаконной деятельности: справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов, печати медицинских лабораторий, образцы дипломов и программных средств для их изготовления.

Ему инкриминируют ч. 1 ст. 199 (от 3 до 7 лет), и ч. 1, 3 ст. 358 (от 7 до 10 лет) Уголовного кодекса Украины.