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Мировое производство вина упадет до одного из самых низких показателей за всю историю из-за суровой погоды, повредившей виноградники в основных винодельческих регионах Европы. Об этом заявили в Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), пишет agronews.ua.

В частности, погодные условия "оказали значительное влияние" на производство вина в Италии, Испании и Франции, что привело к "чрезвычайно низким" объемам выпуска, отметили в OIV.

Так, согласно данным из 28 стран, составляющих 85% мирового производства в 2020 году, OIV оценила мировое производство в 2021 году на уровне 247,1-253,5 миллиона гектолитров (один гектолитр эквивалентен 100 литрам или 133 стандартным бутылкам).

Отмечается, что это будет третий год подряд, когда объем производства будет ниже среднего и приблизится к уровню 2017 года (248 млн гектолитров), что является наименьшим показателем за шесть десятилетий.

Падение производства в Италии, Испании и Франции, крупнейших в мире производителей вина, превысит прогнозируемый объем производства в южном полушарии планеты. Так, в Европейском союзе производство вина упадет на 13% по сравнению с прошлым годом до 145 млн гектолитров.

Виноградники Западной Европы пострадали от весенних заморозков, в то время как французские производители также пережили сильные дожди, град и мельдью (или мучнистая роса, одна из самых распространенных и опасных болезней винограда).

В южном полушарии благоприятная погода должна позволить высокий объем производства в основных странах-производителях, за исключением Новой Зеландии, сообщает OIV. Общий объем производства в южном полушарии по прогнозам составит рекордные 59 млн гектолитров, что на 19% больше, чем в прошлом.

Производство вина в США вырастет на 6% по сравнению с прошлым годом, до 24,1 млн. гектолитров. При этом летняя засуха в некоторых регионах удержит объемы ниже среднего за пять лет.

При этом ожидается, что в разгар дефицита спрос восстановится до уровня, близкого к допандемическому.

По словам руководителя OIV Пау Рока, если виноделы относительно хорошо адаптировались к кризису Covid-19 в прошлом году, то теперь они столкнулись с гораздо большей проблемой, чем пандемия: изменением климата. По его словам, неблагоприятные явления погоды происходят все чаще.
ForUm

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