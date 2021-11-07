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О возможной эскалации конфликта и взросшем риске агрессии России против Украины США предупредили руководство Евросоюза, а также внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Великобритании, пишет Лента со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Согласно сообщению, такое предупреждение по дипломатическим каналам передали внешнеполитическую службу ЕС, а также в министерства иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании.

В частности, Германию призвали использовать газопровод «Северный поток-2», нуждающийся в лицензии на эксплуатацию, в качестве рычага давления на Кремль.

«США, очевидно, рассчитывают, что Берлин прекратит или, по крайней мере, пересмотрит текущий процесс сертификации газопровода в Федеральном сетевом агентстве», - пишет издания.

Ситуацию усугубляте тот факт, что федеральное правительство канцлера Ангелы Меркель уже дорабатывает последние недели, а возможная коалиция «Светофор» под руководством социал-демократа Олафа Шольца еще не окончательно оформлена.

Напомним, ранее стало известно, что конгрессмены-республиканцы призвали президента США Джозефа Байдена на фоне новой угрозоы вторжения российских войск в Украину, усилить американское присутсвие в Черном море, а также активизировать передачу ВСУ оружия и разведданных.
ForUm

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