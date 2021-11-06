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В ночь на воскресенье, 7 ноября, "Дия" переезжает в новый и более мощный дата-центр. В период 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как отмечается в сообщении, необходимые документы в частности, COVID-сертификат можно сгенерировать заблаговременно.

Как сгенерировать документ в приложении и на портале, можно посмотреть по ссылкам здесь и здесь. Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, сгенерированный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

Если получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но его нельзя заказать вновь в этот промежуток времени, отметили в пресс-службе.

"Команда поддержки "Дия" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 ноября, ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра. С 01-00 до 04-30 часов будут прекращены все денежные переводы, а также работа банкоматов и терминалов.
ForUm

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