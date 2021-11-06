Сегодня, 6 ноября, Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси. Из-за нехватки угля собственная генерация не справляется с производством необходимого количества тока.

Как пишет Обозреватель, о начале поставок официально в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго Беларуси.

В Украине из-за дефицита угля, который возник в том числе из-за ограничений поставок со стороны РФ, работа части теплоэлектростанций оказалась под угрозой.

По состоянию на начало ноября в Трипольской, Запорожской, Углегорской, Приднепровской, Змиевской ТЭС не было необходимого минимального запаса топлива. В то же время председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявлял, что в Беларуси аукционы по продаже электричества не проводились и Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Беларуси уже с 1 ноября.

А еще 5 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявлял в стенах Верховной Рады, что ни одного кВт*час электроэнергии из Беларуси не импортировали, поэтому он "не понимает, зачем об этом говорить". Однако уже 6 ноября в соседней стране официально подтвердили импорт.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей", – отметили в Минэнерго Беларуси.