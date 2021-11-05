5 ноября послы государств-членов ЕС подготовили решение Совета ЕС исключить Украину из списка третьих государств, граждане которых могут совершать несущественные (туристические) поездки в ЕС.

Это решение было принято с учетом текущей эпидемической ситуации в Украине и общем ухудшении ситуации в Европе, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию

на следующей неделе. В то же время окончательное решение об условиях осуществления несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.

Учитывая прогресс в кампаниях по вакцинации по всему миру, ЕС недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия и рекомендовал

государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при прохождении тестов при пересечении границ.

«Важно понимать, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий», - подчеркнули в МИД.

Вопросы открытых («зеленых») границ с ЕС регулируется Рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет «зеленый перечень» и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень.

При принятии решения о сохранении страны в «зеленом перечне», Совет ЕС руководствуется следующими критериями:

- не более 75 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

- не менее 300 тестов на 100 тыс. жителей, проведенных за предыдущие 7 дней;

- не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов

за предыдущие 7 дней.

Учитывается также прогресс по вакцинации населения и наличие особо опасных штаммов вируса.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, количество новых случаев в странах Евросоюза за последнюю неделю выросло на 6% (почти 1,8 миллиона новых случаев), а смертность - на 12%.

МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения.

МИД рекомендует проверять актуальный режим въезда и транзита за рубежом по интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.